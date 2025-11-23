LIVE Cobolli-Munar 1-6 7-6 7-5 Italia-Spagna 2-0 Coppa Davis in DIRETTA | Flavio da leggenda siamo ancora campioni del mondo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 20.10 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.09 Per il secondo anno di fila l’Italia ha vinto Coppa Davis e BJK Cup. Capite perché parliamo di impero? E’ un dominio totale! 20.06 L’Italia sale a 4 Coppe Davis vinte nella sua storia, portandosi a -2 dalla Spagna. Abbiamo vinto senza Sinner e Musetti, questo è il vero capolavoro di un movimento dominante, che ha costruito il suo impero egemone nel tennis planetario. 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
