CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross maschile elité a Tabor. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata. 15.43 Coppa del Mondo che torna la prossima settimana a Flamanville, Francia. Con Thibau Nys, vincitore della prima gara, che indosserà la maglia di leader. 15.42 Trentaduesimo posto per Federico Ceolin. 15.40 Ecco la top 10 odierna: Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio, quarto Jente Michels. Dietro di lui Verstrynge, Kamp, Van Der Haar, Aerts, Mason e Vandeputte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Thibau Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio