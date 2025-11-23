LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | vince Thibau Nys Sweeck e Nieuwenhuis sul podio

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross maschile elité a Tabor. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata. 15.43 Coppa del Mondo che torna la prossima settimana a Flamanville, Francia. Con Thibau Nys, vincitore della prima gara, che indosserà la maglia di leader. 15.42 Trentaduesimo posto per Federico Ceolin. 15.40 Ecco  la top 10 odierna: Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio, quarto Jente Michels. Dietro di lui Verstrynge, Kamp, Van Der Haar, Aerts, Mason e Vandeputte. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo tabor 2025 in diretta vince thibau nys sweeck e nieuwenhuis sul podio

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Thibau Nys, Sweeck e Nieuwenhuis sul podio

Contenuti che potrebbero interessarti

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a ... Si legge su oasport.it

live ciclocross coppa mondoCiclocross, Sara Casasola seconda nella Coppa del Mondo di Tabor. Vince Brand - Sara Casasola ha centrato la seconda posizione in occasione della prova élite femminile valida per la Coppa del ... Scrive oasport.it

live ciclocross coppa mondoSara Casasola una fiamma nel gelo di Tabor. Seconda nella Coppa del Mondo di ciclocross - 2026 a Tabor si è chiusa con un altro podio azzurro, questa volta ancora più pesante: dop ... Da pianetamountainbike.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclocross Coppa Mondo