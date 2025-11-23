LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | vince Lucinda Brand seconda Sara Casasola
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Arriva, in undicesima posizione, Lucia Bramati. 13.47 VINCE LUCINDA BRAND! Ottava vittoria stagionale per l’olandese. Seconda Sara Casasola, terza Van Der Heijnden. 13.46 Piccola sbavatura di Casasola che perde qualche metro proprio all’inizio dell’asfalto. 13.45 Van Den Heijnden che, come prima, perde tanto tempo nelle curve. 13.44 Tornano in tre davanti, ragazze che stanno affrontando la discesa. 13.43 Sta tornando sotto Van Den Heijnden, si riporta in testa Lucinda Brand. 13.43 Passa davanti nella zona dei box Casasola, ora affronterà davanti il tratto delle tavole. 🔗 Leggi su Oasport.it
