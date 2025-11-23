LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | Thibau Nys primo in solitaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Perde qualcosa Federico Ceolin, che è ora in 34esima posizione. 14.59 Da segnalare la grande rimonta di Cameron Mason, che dopo i problemi del primo giro si trova in 23esima posizione. 14.56 Terzo giro completato. 14.54 Secondo c’è ora Vanthourenhout a 14?, Verstrynge e Nieuwenhuis a 19?. 14.53 Grande azione solitaria di Nys, che vede costantemente aumentare il suo vantaggio sugli inseguitori. 14.50 Sono gli otto i giri da completare scelti dalla direzione gara. Siamo nel corso del terzo. 14.47 Secondo giro completato, cresce il vantaggio di Nys che ha 9? su Verstrynge, Nieuwenhuis e Vanthourenhout. 🔗 Leggi su Oasport.it

