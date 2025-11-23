LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | primo giro completato Thibau Nys in testa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Secondo giro completato, cresce il vantaggio di Nys che ha 9? su Verstrynge, Nieuwenhuis e Vanthourenhout. Dietro, il gruppo di Van Der Haar, a 17? dal primo. 14.45 Federico Ceolin è segnalato in ventisettesima posizione a 41? da Nys. 14.43 Caduta in curva per Nieuwehuis, che ora si trova con Verstrynge, Nys davanti con qualche metro di vantaggio. 14.41 Il primo inseguitore dietro Nys e Nieuwenhuis è Verstrynge a 3?. 14.39 Termina il primo giro, Thibau Nys e Nieuwenhuis insieme, inseguitori a 4?. Frazione iniziale completata dal belga in 8’13”. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Tabor va in scena un’incredibile tappa della Coppa del Mondo di ciclocross Non perderti la gara: dalle 12:40 la prova femminile e a seguire quella maschile! Solo su Eurosport e Discovery+ Vai su Facebook
Parte domani da Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di ciclocross. Saranno 12 appuntamenti, con anche una tappa in Italia. Qui il calendario completo Vai su X
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a ... oasport.it scrive
Ciclocross, Sara Casasola seconda nella Coppa del Mondo di Tabor. Vince Brand - Sara Casasola ha centrato la seconda posizione in occasione della prova élite femminile valida per la Coppa del ... Come scrive oasport.it
COPPA DEL MONDO. PELLIZOTTI 3A E BIANCHI 4A TRA LE JUNIOR. VINCE LA CEKA BUKOVSKA SULLA FRANCESE REVOL. - Nella prima manche di Tabor, nella Repubblica Ceca, grande prova degli azzurri Grigolini e Pezzo Rosola che al ... Riporta tuttobiciweb.it