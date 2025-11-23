LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | primo giro completato Thibau Nys in testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Secondo giro completato, cresce il vantaggio di Nys che ha 9? su Verstrynge, Nieuwenhuis e Vanthourenhout. Dietro, il gruppo di Van Der Haar, a 17? dal primo. 14.45 Federico Ceolin è segnalato in ventisettesima posizione a 41? da Nys. 14.43 Caduta in curva per Nieuwehuis, che ora si trova con Verstrynge, Nys davanti con qualche metro di vantaggio. 14.41 Il primo inseguitore dietro Nys e Nieuwenhuis è Verstrynge a 3?. 14.39 Termina il primo giro, Thibau Nys e Nieuwenhuis insieme, inseguitori a 4?. Frazione iniziale completata dal belga in 8’13”. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

