CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Inizia l’ultimo giro per Thibau Nys. A 35 Sweeck, Nieuwenhuis e Michels a 39?. 15.24 Errore per Verstrynge, rimangono in tre all’inseguimento di Nys. 15.21 Vanthourenhout, dopo la caduta, si trova in ventesima posizione. 15.20 Completato il sesto giro, due al termine. Thibau Nys ha un vantaggio di 43? su Michels, Verstrynge, Sweeck e Nieuwenhuis. 15.17 Nella caduta di Vanthourenhout ha perso tempo, anche, Van Der Haar che non fa più parte del gruppo inseguitori. Da questi corridori si è staccato Astrohmeyer. 15.15 Trentesimo Federico Ceolin a 2’27”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, Nys in solitaria