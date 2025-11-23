LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | inizia l’ultimo giro Casasola davanti insieme a Brand e Van Den Heijnden

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 13.35 Undicesima posizione per Lucia Bramati, cinquantatreesimo per Nadia Casasola. 13.33 Sono rientrate Casasola e Van Den Heijndend, dietro inseguono Bentveld e Zemanova a 9?. 13.32 Termina il terzo giro, inizia il penultimo! 13.31 Attacca, ancora, Lucinda Brand, perdono qualche metro Van Den Heijnden e Casasola. 13.28 Rispetto alle altre due Sara Casasola è coperta alla gola, l’azzurra viene da una bronchite che l’ha tenuta ferma qualche giorno. 13.26 Se ne vanno in tre: Brand, Casasola e Van Den Eijnden. 13.24 Riprende la testa Lucinda Brand, Casasola alla sua ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it

