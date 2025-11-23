LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | inizia la prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Inizia la corsa! 14.28 Ancora assente dalle corse Eli Iserbyt, il belga soffre dall’altra stagione di un problema all’arteria femorale, che non gli permette di affrontare le gare. 14.25 La Coppa del Mondo torna a Tabor dopo tre stagioni, l’ultima volta fu Eli Iserbyt a conquistare la vittoria. Mathieu Van Der Poel ha conquistato, qui, il mondiale nel 2024. 14.22 Italia che schiera al via Federico Ceolin. Il classe 2000 ha come miglior risultato in Coppa del Mondo il diciottesimo posto in Val di Sole nel 2023, oggi proverà a migliorare questo piazzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

