LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | inizia la corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 inizia la gara! 12.58 La Coppa del Mondo torna a Tabor dopo due stagioni, l’ultima vincitrice è stata Fem Van Empel. 12.55 L’incognita odierna è il freddo: la temperatura, al momento, è di -2°C, e il fondo ghiacciato sarà un’altra problematica. Il sole sta iniziando a scaldare e, nel proseguio della gara, potrebbe rendere più agevoli le condizioni di corsa. 12.52 Le due favorite principali per la vittoria sono Lucinda Brand e Inge Van Den Heijnden. Le due olandesi hanno dimostrato, nelle prime corse, un altro passo rispetto alle concorrenti, vedremo se questa situazione si ripeterà anche oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Tabor va in scena un’incredibile tappa della Coppa del Mondo di ciclocross Non perderti la gara: dalle 12:40 la prova femminile e a seguire quella maschile! Solo su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
Parte domani da Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di ciclocross. Saranno 12 appuntamenti, con anche una tappa in Italia. Qui il calendario completo Vai su X
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a ... Secondo oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: Casasola per un acuto nella gara femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor, ... Segnala oasport.it
Giorgia Pellizotti terza a Tabor nella Coppa del Mondo ciclocross Bukovská imprendibile - Stamattina a Tabor, in Repubblica Ceca, la seconda gara di giornata nella fredda ma soleggiata tappa inaugurale della Coppa del mondo di ciclocross 2025- Scrive pianetamountainbike.it