LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | inizia la corsa

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 inizia la gara! 12.58 La Coppa del Mondo torna a Tabor dopo due stagioni, l’ultima vincitrice è stata Fem Van Empel. 12.55 L’incognita odierna è il freddo: la temperatura, al momento, è di -2°C, e il fondo ghiacciato sarà un’altra problematica. Il sole sta iniziando a scaldare e, nel proseguio della gara, potrebbe rendere più agevoli le condizioni di corsa. 12.52 Le due favorite principali per la vittoria sono Lucinda Brand e Inge Van Den Heijnden. Le due olandesi hanno dimostrato, nelle prime corse, un altro passo rispetto alle concorrenti, vedremo se questa situazione si ripeterà anche oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo tabor 2025 in diretta inizia la corsa

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: inizia la corsa

News recenti che potrebbero piacerti

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a ... Secondo oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: Casasola per un acuto nella gara femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor, ... Segnala oasport.it

live ciclocross coppa mondoGiorgia Pellizotti terza a Tabor nella Coppa del Mondo ciclocross Bukovská imprendibile - Stamattina a Tabor, in Repubblica Ceca, la seconda gara di giornata nella fredda ma soleggiata tappa inaugurale della Coppa del mondo di ciclocross 2025- Scrive pianetamountainbike.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclocross Coppa Mondo