CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 inizia la gara! 12.58 La Coppa del Mondo torna a Tabor dopo due stagioni, l’ultima vincitrice è stata Fem Van Empel. 12.55 L’incognita odierna è il freddo: la temperatura, al momento, è di -2°C, e il fondo ghiacciato sarà un’altra problematica. Il sole sta iniziando a scaldare e, nel proseguio della gara, potrebbe rendere più agevoli le condizioni di corsa. 12.52 Le due favorite principali per la vittoria sono Lucinda Brand e Inge Van Den Heijnden. Le due olandesi hanno dimostrato, nelle prime corse, un altro passo rispetto alle concorrenti, vedremo se questa situazione si ripeterà anche oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: inizia la corsa