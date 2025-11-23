LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | davanti Nys inseguitori a 35?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Si rimette in sella Vanthourenhout, non sembra ci siano problemi gravi alla spalla. 15.12 Brutta caduta per Vanthourenhout! Il belga è caduto sulla curva che porta dal fondo erboso all’asfalto, e ha subito lamentato dolore alla spalla sinistra. 15.11 Termina il quinto giro per Nys. 15.10 Rientrano i tre, sono adesso sette alle spalle di Nys. 15.07 Il gruppo inseguitore sta per essere raggiunto da Van Der Haar, Sweeck e Astrohmeyer. 15.03 Chiude il quarto giro Thibau Nys, vantaggio di 28? sul quartetto composto da Vanthourenhout, Verstrynge, Nieuwenhuis e Michels. 🔗 Leggi su Oasport.it
