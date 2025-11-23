LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | davanti Nys inseguitori a 35?

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Si rimette in sella Vanthourenhout, non sembra ci siano problemi gravi alla spalla. 15.12 Brutta caduta per Vanthourenhout! Il belga è caduto sulla curva che porta dal fondo erboso all’asfalto, e ha subito lamentato dolore alla spalla sinistra. 15.11 Termina il quinto giro per Nys. 15.10 Rientrano i tre, sono adesso sette alle spalle di Nys. 15.07 Il gruppo inseguitore sta per essere raggiunto da Van Der Haar, Sweeck e Astrohmeyer. 15.03 Chiude il quarto giro Thibau Nys, vantaggio di 28? sul quartetto composto da Vanthourenhout, Verstrynge, Nieuwenhuis e Michels. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo tabor 2025 in diretta davanti nys inseguitori a 35

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: davanti Nys, inseguitori a 35?

Argomenti simili trattati di recente

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a ... Scrive oasport.it

live ciclocross coppa mondoCiclocross, Sara Casasola seconda nella Coppa del Mondo di Tabor. Vince Brand - Sara Casasola ha centrato la seconda posizione in occasione della prova élite femminile valida per la Coppa del ... Riporta oasport.it

live ciclocross coppa mondoGiorgia Pellizotti terza a Tabor nella Coppa del Mondo ciclocross Bukovská imprendibile - Stamattina a Tabor, in Repubblica Ceca, la seconda gara di giornata nella fredda ma soleggiata tappa inaugurale della Coppa del mondo di ciclocross 2025- Si legge su pianetamountainbike.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclocross Coppa Mondo