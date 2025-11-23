LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | cinque davanti c’è Casasola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Termina il terzo giro, inizia il penultimo! 13.31 Attacca, ancora, Lucinda Brand, perdono qualche metro Van Den Heijnden e Casasola. 13.28 Rispetto alle altre due Sara Casasola è coperta alla gola, l'azzurra viene da una bronchite che l'ha tenuta ferma qualche giorno. 13.26 Se ne vanno in tre: Brand, Casasola e Van Den Eijnden. 13.24 Riprende la testa Lucinda Brand, Casasola alla sua ruota. 13.22 Sono cinque i giri, scelti dalla direzione, da affrontare. Siamo nel corso del terzo. 13.21 SI PORTA DAVANTI CASASOLA! Grande personalità dell'azzurra che appena rientrata sulle prime ha preso la testa della corsa.

