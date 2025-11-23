LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | Casasola per un risultato di livello
12.46 Sono 64 le atlete iscritte alla corsa. 12.43 C'è il sole sul percorso di gara, evitata la pioggia che poteva rendere il percorso fangoso. 12.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor, Repubblica Ceca. La corsa è valida come prima prova della Coppa del Mondo 20252026. Il tracciato odierno misura 2,950 metri ed è caratterizzato dal fondo erboso, per quasi tutto il percorso.
