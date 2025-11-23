LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA | Casasola per un risultato di livello

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 Sono 64 le atlete iscritte alla corsa. 12.43 C’è il sole sul percorso di gara, evitata la pioggia che poteva rendere il percorso fangoso. 12.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor, Repubblica Ceca. La corsa è valida come prima prova della Coppa del Mondo 20252026. Il tracciato odierno misura 2,950 metri ed è caratterizzato dal fondo erboso, per quasi tutto il percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo tabor 2025 in diretta casasola per un risultato di livello

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: Casasola per un risultato di livello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live ciclocross coppa mondoLIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a ... Come scrive oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: Casasola per un acuto nella gara femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor, ... Riporta oasport.it

live ciclocross coppa mondoGiorgia Pellizotti terza a Tabor nella Coppa del Mondo ciclocross Bukovská imprendibile - Stamattina a Tabor, in Repubblica Ceca, la seconda gara di giornata nella fredda ma soleggiata tappa inaugurale della Coppa del mondo di ciclocross 2025- Da pianetamountainbike.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclocross Coppa Mondo