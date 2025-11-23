LIVE Cantù-Virtus Bologna 35-47 Serie A basket in DIRETTA | Si ricomincia! Ospiti avanti +12 al termine del primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Edwards regala la palla a Cantù. Poi Bortolani sbaglia una tripla abbastanza comoda. 42-55 BASILE DA 3!! Fischio lontano dalla palla. Fallo di Jallow. 39-55 Segnato il libero. Comportamento della curva che non piace agli arbitri. Ma si prosegue. 39-54 Ma che match di Vildoza. Segna sotto canestro e prende il fallo di Gilyard. Interferenza e potenziale gioco da 3 per l’argentino. 39-52 Torna a segnare anche Sneed. 37-52 Bellissima tripla di Vildoza. 37-49 Riprende a segnare anche Ballo, il milgiore per distacco tra i padroni di casa. 35-49 Quarta schiacciata di Diouf nel match! Tutto pronto per il 3° quarto! Si chiude il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
LE-News. . "Cantù in linea? Ritengo di sì. Contro la Virtus dovremo approfittare dei loro momenti negativi, se ne avranno. Bisogna affrontarla con ritmo ed energia" Le parole del gm Sandro Santoro in vista del big match casalingo contro Virtus Bologna Pall - facebook.com Vai su Facebook
LIVE | Cantù vs Virtus Bologna: diretta (42-57 con 6:54, - Vildoza spara da tre, risponde Sneed con un canestro da due appoggiandosi alla tabella. Riporta pianetabasket.com
LIVE Cantù-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù- Secondo oasport.it
DIRETTA/ Cantù Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (23 novembre 2025) - Diretta Cantù Virtus Bologna streaming video tv: torna una sfida classica del nostro basket, la V nera vuole conservare il primo posto. Riporta ilsussidiario.net