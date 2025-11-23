LIVE Cantù-Virtus Bologna 35-47 Serie A basket in DIRETTA | ospiti avanti +12 al termine del primo tempo!
Si chiude il primo tempo. Bologna avanti di 12 sui padroni di casa. 35-47 Che penetrazione di Edwards allo scadere del quarto!!!! Time out con 15" rimasti. 35-45 22 ai liberi. 4° punto per Gilyard oggi. Tiri liberi per Gilyard fermato fallosamente da Diouf. 15" rimasti in questo 2° quarto. 33-45 Sbaglia il tiro Alston ma ci pensa NIANG a prendere il rimbalzo corretto! 33-43 Bellissimo assist di Vildoza per Diouf che schiaccia e fa di nuovo +10 per gli ospiti. 33-41 Perso Ajay dalla difesa, tiro da 3 perfettamente eseguto! Sbaglia la tripla Alston dopo lo stupendo suggerimento di Diouf.
