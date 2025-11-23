LIVE Cantù-Virtus Bologna 35-47 Serie A basket in DIRETTA | ospiti avanti +12 al termine del primo tempo!

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo tempo. Bologna avanti di 12 sui padroni di casa. 35-47 Che penetrazione di Edwards allo scadere del quarto!!!! Time out con 15” rimasti.  35-45 22 ai liberi. 4° punto per Gilyard oggi. Tiri liberi per Gilyard fermato fallosamente da Diouf. 15” rimasti in questo 2° quarto.  33-45 Sbaglia il tiro Alston ma ci pensa NIANG a prendere il rimbalzo corretto! 33-43 Bellissimo assist di Vildoza per Diouf che schiaccia e fa di nuovo +10 per gli ospiti. 33-41 Perso Ajay dalla difesa, tiro da 3 perfettamente eseguto! Sbaglia la tripla Alston dopo lo stupendo suggerimento di Diouf. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cant249 virtus bologna 35 47 serie a basket in diretta ospiti avanti 12 al termine del primo tempo

© Oasport.it - LIVE Cantù-Virtus Bologna 35-47, Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti +12 al termine del primo tempo!

News recenti che potrebbero piacerti

live cant249 virtus bologna| Cantù vs Virtus Bologna: diretta (15-24 dopo 1Q) - Ballo realizza i primi punti di Cantù, Xavier Sneed fa 1/2. Lo riporta pianetabasket.com

LIVE Cantù-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù- Da oasport.it

live cant249 virtus bolognaDIRETTA/ Cantù Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (23 novembre 2025) - Diretta Cantù Virtus Bologna streaming video tv: torna una sfida classica del nostro basket, la V nera vuole conservare il primo posto. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Cant249 Virtus Bologna