LIVE Bolelli Vavassori-Martinez Granollers Italia-Spagna Coppa Davis in DIRETTA | scelte le coppie dai capitani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI COPPA DAVIS ITALIA-SPAGNA DALLE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) 14.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport. I capitano hanno confermato le scelte più scontate. L’eventuale doppio decisivo verrà disputato da BolelliVavassori e MartinezGranollers. Attenzione però: sono possibili dei cambi sino a 20 minuti prima dell’incontro. Ma è improbabile che avverranno. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del doppio della finale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it
