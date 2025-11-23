CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI COPPA DAVIS ITALIA-SPAGNA DALLE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) 14.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport. I capitano hanno confermato le scelte più scontate. L’eventuale doppio decisivo verrà disputato da BolelliVavassori e MartinezGranollers. Attenzione però: sono possibili dei cambi sino a 20 minuti prima dell’incontro. Ma è improbabile che avverranno. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del doppio della finale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Martinez/Granollers, Italia-Spagna Coppa Davis in DIRETTA: scelte le coppie dai capitani