CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 Tocca agli svizzeri di Rohner adesso. 15:24 1:50.76 per i portacolori a stelle e strisce che si piazzano in vetta. Nonostante l’errore nella curva del K2 hanno svolto una buona gara. 15:23 Gli americani pilotati da Horn sono partiti. 15:22 1:51.05 per la squadra svizzera che vanno al comando con un margine di vantaggio di 0.04. Hanno svolto una buona parte finale da parte loro. 15:21 Tocca agli elvetici di Rohner. 15:20 1:51.37 per loro. Si piazzano 6. Tracciato in salita in termini di tempo per la loro squadra. Il pilota sembra contento del risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: l’equipaggio americano di Horn al comando nella seconda manche