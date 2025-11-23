LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | Il podio è al momento tedesco Gara chiaroscura per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 14:09 Tocca al Canada con l’equipaggio di Horn. 14:08 Gli americani chiudono a 55.50 al 9 posto. Linee un po’ sporche nella loro discesa. 14:07 Horn e il suo team sono pronti per la partenza. Altra squadra americana. 14:06 55.72 per il bob a stelle e strisce. Concludono 12esimi. Gli americani hanno in qualche occasione grattato il muro in curva. 14:05 Gli americani di Del Duca stanno partendo. 14:04 55.49 è il tempo dei crociati, che si piazzano in 6 posizione dopo una discesa tutto sommato equilibrata. 14:03 Gli elvetici di Follador sono pronti al via. 🔗 Leggi su Oasport.it

