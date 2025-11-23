LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | i tedeschi di Lochner portano a casa il primo posto Italia ottava con Baumgartner
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:52 Chiudiamo qui la Diretta Live testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport! Buona domenica a tutti! 15:50 L’Italia ottiene l’ottavo posto grazie all’unico equipaggio qualificato alla seconda manche, quello di Patrick Baumgartner. 15:49 Dunque il podio vede al primo posto dalla squadra tedesca di Lochner, al secondo i connazionali di Friedrich e terzi i coreani di Kim. 15:48 1:49.73 e primo posto per l’equipaggio di Lochner che continua la sua striscia vincente a Cortina. 15:47 Ultimo equipaggio della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Tabor va in scena un’incredibile tappa della Coppa del Mondo di ciclocross Non perderti la gara: dalle 12:40 la prova femminile e a seguire quella maschile! Solo su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tedeschi intoccabili. Gara chiaroscura per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:37 La Bulgaria con Bangiev e il suo team è pronta a scendere. Si legge su oasport.it
Bob, la Coppa del mondo 2025 - 2026 comincia a Cortina d'Ampezzo: i risultati LIVE - La grande stagione della "Formula 1 del ghiaccio" comincia sulla pista Olimpica di Milano Cortina 2026: ecco il programma e i risultati live delle gare di bob del 22 e 23 novembre. olympics.com scrive
LIVE Bob a 2, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tripletta tedesca, Baumgartner/Mircea settimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di bob a 2 sulla pista olimpica di Cortina. Da oasport.it