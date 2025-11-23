LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | gli equipaggi di Baumgartner e Variola sono pronti a ben figurare nella pista di casa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:28 Ci siamo quasi! Mancano pochi minuti al via. 13:18 Sono 31 gli equipaggi che scenderanno in questa prima fetta di gara. I due team italiani capitanati da Baumgartner e Variola scenderanno rispettivamente per 9 e 3. 13:15 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Manca circa un quarto d’ora all’inizio della prima manche di bob maschile a 4. Rimanete sintonizzati per non perdervi nessun aggiornamento! Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara maschile di bob a 4. Quest’oggi si disputeranno le due manche che decreteranno il team vincitore di questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Tabor va in scena un’incredibile tappa della Coppa del Mondo di ciclocross Non perderti la gara: dalle 12:40 la prova femminile e a seguire quella maschile! Solo su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: nuovo test per Baumgartner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Riporta oasport.it
Bob, la Coppa del mondo 2025 - 2026 comincia a Cortina d'Ampezzo: i risultati LIVE - La grande stagione della "Formula 1 del ghiaccio" comincia sulla pista Olimpica di Milano Cortina 2026: ecco il programma e i risultati live delle gare di bob del 22 e 23 novembre. Come scrive olympics.com
LIVE Bob a 2, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tripletta tedesca, Baumgartner/Mircea settimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di bob a 2 sulla pista olimpica di Cortina. Come scrive oasport.it