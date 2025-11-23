LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | gli austriaci di Treichl sono al comando L’equipaggio di Baumgartner è quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:39 1:50.35 e primo posto per l’Austria. 15:38 Tocca agli austriaci capitanati da Treichl. 15:37 1:50.74 per il team anglosassone che piazza al comando. I britannici sono stati molto puliti e coordinati nel gestire il bob. 15:36 È la volta dei britannici pilotati da Hall. 15:35 1:50.92 per gli elvetici. Si piazzano al 4 posto. Gli svizzeri hanno fatto meglio a inizio tracciato, perdendo qualcosa nel finale. 15:34 Tocca agli svizzeri di Vogt. 15:33 1.50.79 per i portacolori azzurri. La loro è una bella gara, peccato solo per il vantaggio perso nelle ultime curve. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
A Tabor va in scena un’incredibile tappa della Coppa del Mondo di ciclocross Non perderti la gara: dalle 12:40 la prova femminile e a seguire quella maschile! Solo su Eurosport e Discovery+ Vai su Facebook
LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tedeschi intoccabili. Gara chiaroscura per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:37 La Bulgaria con Bangiev e il suo team è pronta a scendere. Secondo oasport.it
Bob, la Coppa del mondo 2025 - 2026 comincia a Cortina d'Ampezzo: i risultati LIVE - La grande stagione della "Formula 1 del ghiaccio" comincia sulla pista Olimpica di Milano Cortina 2026: ecco il programma e i risultati live delle gare di bob del 22 e 23 novembre. Si legge su olympics.com
LIVE Bob a 2, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tripletta tedesca, Baumgartner/Mircea settimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di bob a 2 sulla pista olimpica di Cortina. Si legge su oasport.it