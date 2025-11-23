LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | gli austriaci di Treichl sono al comando L’equipaggio di Baumgartner è quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:39 1:50.35 e primo posto per l’Austria. 15:38 Tocca agli austriaci capitanati da Treichl. 15:37 1:50.74 per il team anglosassone che piazza al comando. I britannici sono stati molto puliti e coordinati nel gestire il bob. 15:36 È la volta dei britannici pilotati da Hall. 15:35 1:50.92 per gli elvetici. Si piazzano al 4 posto. Gli svizzeri hanno fatto meglio a inizio tracciato, perdendo qualcosa nel finale. 15:34 Tocca agli svizzeri di Vogt. 15:33 1.50.79 per i portacolori azzurri. La loro è una bella gara, peccato solo per il vantaggio perso nelle ultime curve. 🔗 Leggi su Oasport.it

