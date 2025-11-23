LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | Germania in vetta Cadono gli azzurri di Variola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 55.54 per loro che si piazzano al secondo posto. 13:47 Tocca agli svizzeri di Rohner adesso. 13:46 Primi i teutonici con 54.57 di tempo! La Germania si afferma come squadra leader in questa disciplina. 13:45 La gara sta per riprendere! Si sta preparando Lochner con il suo equipaggio. I tedeschi sono pronti al via. 13:39 Un attimo di pausa ora per accertamenti in pista. 13:38 Peccato per la squadra azzurra che sono scesi di lato cadendo dalla slitta! Il bob azzurro ha perso aderenza e si è capovolto. Nonostante tutto concludono in 1:07.16 13:37 55. 🔗 Leggi su Oasport.it

