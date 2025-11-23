CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 Al via le Lettonia con Kalenda. 15:09 1:51.34. Americani in difficoltà anche dalla fase di spinta. Nel rettilineo anche hanno rischiato di perdere il controllo del bob. Non una bellissima prestazione generale oggi. 15:08 Gli americani di Del Duca stanno per partire. 15:07 1:51.16 il tempo della squadra olandese. Che sono 1. Discesa tutto sommato buona a parte qualche sbavatura in qualche curva. 15:06 Tocca agli olandesi di Wesselink. 15:05 1:51.47 per loro. 15:04 I romeni pilotati da Tentea saranno i primi a scendere in seconda e ultima fase della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: al via la seconda manche. Olandesi al comando