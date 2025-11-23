LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | al via la seconda manche Olandesi al comando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 Al via le Lettonia con Kalenda. 15:09 1:51.34. Americani in difficoltà anche dalla fase di spinta. Nel rettilineo anche hanno rischiato di perdere il controllo del bob. Non una bellissima prestazione generale oggi. 15:08 Gli americani di Del Duca stanno per partire. 15:07 1:51.16 il tempo della squadra olandese. Che sono 1. Discesa tutto sommato buona a parte qualche sbavatura in qualche curva. 15:06 Tocca agli olandesi di Wesselink. 15:05 1:51.47 per loro. 15:04 I romeni pilotati da Tentea saranno i primi a scendere in seconda e ultima fase della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
A Tabor va in scena un’incredibile tappa della Coppa del Mondo di ciclocross Non perderti la gara: dalle 12:40 la prova femminile e a seguire quella maschile! Solo su Eurosport e Discovery+ Vai su Facebook
LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tedeschi intoccabili. Gara chiaroscura per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:37 La Bulgaria con Bangiev e il suo team è pronta a scendere. Da oasport.it
Bob, la Coppa del mondo 2025 - 2026 comincia a Cortina d'Ampezzo: i risultati LIVE - La grande stagione della "Formula 1 del ghiaccio" comincia sulla pista Olimpica di Milano Cortina 2026: ecco il programma e i risultati live delle gare di bob del 22 e 23 novembre. Lo riporta olympics.com
LIVE Bob a 2, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tripletta tedesca, Baumgartner/Mircea settimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di bob a 2 sulla pista olimpica di Cortina. Come scrive oasport.it