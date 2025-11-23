CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 14.50 Per l’Italia invece tre titoli sino ad ora: 1976, 2023 e 2024. 14.49 La Spagna ha vinto sei volte la Coppa Davis, tutte nel Nuovo Millennio: 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019. 14.47 Matteo Berrettini ha 29 anni ed è l’attuale n.56 del mondo, ma fu anche n.6 nel 2022. Vanta una finale a Wimbledon, nonché una semifinale sia agli Australian Open sia agli US Open. Ha vinto la Coppa Davis nel 2024. 14.45 Pablo Carreno Busta ha 34 anni ed è l’attuale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Carreno Busta, Italia-Spagna Coppa Davis in DIRETTA: si avvicina il primo singolare