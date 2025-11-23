LIVE Berrettini-Carreno Busta Italia-Spagna Coppa Davis in DIRETTA | si avvicina il primo singolare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 14.50 Per l’Italia invece tre titoli sino ad ora: 1976, 2023 e 2024. 14.49 La Spagna ha vinto sei volte la Coppa Davis, tutte nel Nuovo Millennio: 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019. 14.47 Matteo Berrettini ha 29 anni ed è l’attuale n.56 del mondo, ma fu anche n.6 nel 2022. Vanta una finale a Wimbledon, nonché una semifinale sia agli Australian Open sia agli US Open. Ha vinto la Coppa Davis nel 2024. 14.45 Pablo Carreno Busta ha 34 anni ed è l’attuale n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Italia-Spagna, gli head to head tra i singolaristi #Cobolli-Munar 0-1 #Sonego-Munar 2-0 #Sonego-Carreno Busta 1-2 #Berrettini-Carreno Busta 1-1 Vai su X
La Spagna di Ferrer conquista il 1º punto della semifinale contro la Germania? La vittoria di Carreno Busta ai danni di Struff porta gli spagnoli ad una passo dalla finalissima. Toccherà a Zverev rimettere in piedi la Germania, sfidando nel secondo singolare Vai su Facebook
Italia-Spagna finale Coppa Davis LIVE, Berrettini-Carreno Busta in diretta: poi Cobolli-Munar - L'Italia di Capitan Volandri proverà a fare il tris e vincere per la terza volta consecutiva la Coppa Davis: oggi in campo sfidano la Spagna ... Come scrive fanpage.it
Italia-Spagna diretta finale Coppa Davis: Berrettini-Carreno Busta. Tennis oggi live - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. Da corrieredellosport.it
LIVE Berrettini-Carreno Busta, Italia-Spagna Coppa Davis in DIRETTA: si avvicina il primo singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Secondo oasport.it