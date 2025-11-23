LIVE Berrettini-Carreno Busta 6-3 0-1 Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | lo spagnolo annulla 2 palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 0-1 Diritto incrociato di Carreno Busta, largo il back di rovescio difensivo dell’azzurro. A-40 Lungo il diritto lungolinea in allungo dell’italiano. 40-40 Errore pesante per Berrettini: esce il diritto lungolinea in contropiede. L’azzurro aveva l’iniziativa dello scambio. Seconda. 30-40 Ace esterno del n.89. 15-40 Doppio fallo dello spagnolo, il primo della partita. 15-30 Lungo il rovescio incrociato di Carreno Busta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Formazione #Ufficiale #CoppaDavis Ore 15 Berrettini-Carreno Busta a seguire Cobolli-Munar -- Formazione #Ufficiale #CremoneseRoma Ore 15 3-4-2-1 Svilar -- Mancini NDicka Ziolkowski -- Celik Konè Cristante Wesley -- Soulé Pellegrini -- Vai su X
# ** COME L'ITALIA PUÒ VINCERE LA FINALE DI COPPA DAVIS 2025** # MATCH 1: BERRETTINI vs CARRENO BUSTA # **COME LA PUÒ VINCERE BERRETTINI** **1. SERVIZIO DOMINANTE (LA CHIAVE DI TUTTO)** *Berrettini DEVE puntare al **** - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Spagna finale Coppa Davis, Berrettini-Carreno Busta in diretta live: break di Matteo, prima svolta - L'Italia di Capitan Volandri proverà a fare il tris e vincere per la terza volta consecutiva la Coppa Davis: oggi in campo sfidano la Spagna ... Segnala fanpage.it
LIVE Berrettini-Carreno Busta 5-3, Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: c’è il break per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Riporta oasport.it
Italia-Spagna, finale Coppa Davis: risultato in diretta live. Ora Berrettini, poi Cobolli - Spagna, finale Coppa Davis: risultato in diretta live. Lo riporta sport.sky.it