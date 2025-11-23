LIVE Berrettini-Carreno Busta 3-2 Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | azzurro lucido due volte sul 30-30
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 3-2 Back di diritto e attacco di Berrettini, Carreno Busta stecca il passante di diritto. Altra seconda. 40-30 Aggredisce ancora lo spagnolo, ma è lunga la risposta di rovescio. E ancora seconda. 30-30 Risposta vincente di Carreno Busta con il diritto lungolinea. Ancora in difficoltà Berrettini sul suo turno di battuta. Altra seconda. 30-15 Aggressivo Carreno in risposta. Berrettini costretto sulla difensiva, prima di mettere in rete il diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Spagna, gli head to head tra i singolaristi #Cobolli-Munar 0-1 #Sonego-Munar 2-0 #Sonego-Carreno Busta 1-2 #Berrettini-Carreno Busta 1-1 Vai su X
Cordiali saluti tra Matteo e Carreno.. In realtà Matteo voleva dire"ci vediamo tra poco Carreno sono carico a molla" eurosport #CoppaDavis #fblifestyle #bologna Vai su Facebook
