LIVE Berrettini-Carreno Busta 1-0 Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | subito 3 ace per l’azzurro

Oasport.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 30-15 In rete la risposta di rovescio di Carreno Busta. Seconda di servizio. Let sulla prima ad annullare l’ace. 15-15 Battuta esterna vincente. 0-15 Lungo il back di rovescio dell’azzurro. Carreno Busta aveva risposto benissimo alla prima dell’azzurro. 1-1 Carreno Busta è molto solido da fondo. Il primo a sbagliare con il diritto è Berrettini. 40-30 Servizio esterno vincente del n.89. 30-30 In rete il rovescio incrociato di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Carreno Busta 1-0, Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: subito 3 ace per l’azzurro

