LIVE Berrettini-Carreno Busta 1-0 Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | subito 3 ace per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 30-15 In rete la risposta di rovescio di Carreno Busta. Seconda di servizio. Let sulla prima ad annullare l’ace. 15-15 Battuta esterna vincente. 0-15 Lungo il back di rovescio dell’azzurro. Carreno Busta aveva risposto benissimo alla prima dell’azzurro. 1-1 Carreno Busta è molto solido da fondo. Il primo a sbagliare con il diritto è Berrettini. 40-30 Servizio esterno vincente del n.89. 30-30 In rete il rovescio incrociato di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
# ** COME L'ITALIA PUÒ VINCERE LA FINALE DI COPPA DAVIS 2025** # MATCH 1: BERRETTINI vs CARRENO BUSTA # **COME LA PUÒ VINCERE BERRETTINI** **1. SERVIZIO DOMINANTE (LA CHIAVE DI TUTTO)** *Berrettini DEVE puntare al **** Vai su Facebook
Italia-Spagna, gli head to head tra i singolaristi #Cobolli-Munar 0-1 #Sonego-Munar 2-0 #Sonego-Carreno Busta 1-2 #Berrettini-Carreno Busta 1-1 Vai su X
Italia-Spagna finale Coppa Davis, Berrettini-Carreno Busta in diretta live: inizio equilibrato - L'Italia di Capitan Volandri proverà a fare il tris e vincere per la terza volta consecutiva la Coppa Davis: oggi in campo sfidano la Spagna ... Riporta fanpage.it
LIVE Berrettini-Carreno Busta 1-0, Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA: subito 3 ace per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Scrive oasport.it
Italia-Spagna diretta finale Coppa Davis: Berrettini-Carreno Busta. Tennis oggi live - Le nazionali di Volandri e Ferrer si sfidano all'atto conclusivo della prestigiosa competizione iridata: in palio il titolo mondiale. Secondo msn.com