LIVE Berrettini-Carreno Busta 0-0 Italia-Spagna 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | inizia la partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MUNAR DI COPPA DAVIS (2° MATCH DALLE 15.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-MARTINEZGRANOLLERS (3° MATCH DALLE 15.00) 15.10 Inizia la fase di riscaldamento tra Berrettini e Carreno Busta. 15.07 Ed ora l’Inno nazionale italiano. 15.06 Inno nazionale spagnolo. 15.04 Anche l’Italia fa il suo ingresso alla Supertennis Arena di Bologna. 15.02 La prima a scendere in campo è la Spagna. 14.58 Le squadre sono in camera di chiamata. 14.56 Di seguito i precedenti tra Italia e Spagna in Coppa Davis. Si tratta della prima finale. 2006 Spagna batte Italia 4-1 World Group – Last 16 Real Sociedad de Tenis la Magdalena (ESP), Terra rossa 2005 Spagna batte Italia 3-2 World Group – Last 16 2000 Spagna batte Italia 4-1 World Group – Last 16 1997 Italia batte Spagna 4-1 World Group – Quarti di finale 1994 Spagna batte Italia 4-1 World Group – Last 16 1992 Italia batte Spagna 4-1 World Group – Last 16 1977 Italia batte Spagna 3-2 Europe – Finale 1973 Italia batte Spagna 3-2 Europe – Semifinali 1968 Spagna batte Italia 3-2 Europe – Finale 1963 Spagna batte Italia 4-1 Europe – Last 16 1959 Italia batte Spagna 4-1 Europe – Finale 1954 Italia batte Spagna 5-0 Europe – Last 16 1932 Italia batte Spagna 4-1 Europe – Last 16 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Spagna, gli head to head tra i singolaristi #Cobolli-Munar 0-1 #Sonego-Munar 2-0 #Sonego-Carreno Busta 1-2 #Berrettini-Carreno Busta 1-1 Vai su X
Oggi si giocherà la finale di Davis tra Italia e Spagna. Entrambe sono arrivate in finale senza schierare i primi 2 singolaristi per squadra, e anzi all'Italia (per scelta tecnica) manca anche il quarto (Darderi) e schiera titolari il terzo (Cobolli) e il sesto (Berrettini), la Vai su Facebook
