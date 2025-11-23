LIVE Atletica Cinque Mulini 2025 in DIRETTA | Shimket vince la gara femminile Gemetto conclude quarta

23 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Vince Yenenesh Shimket, seconda Sharon Chepkemoi e terza Elvanie Nimbona. Prima italiana Valentina Gemetto quarta. 12.07 Shimket vola verso la vittoria, la diciottenne difficilmente perderà il passo nell’ultimo giro. 12.05 La classifica al termini del secondo giro: 1. 6 SHIMKET, YENENESH 2007 JF Giro 2 00:12:54 00:12:54 2. 5 CHEPKEMOI, SHARON 2006 JF Giro 2 00:13:15 00:13:15 3. 7 NIMBONA, ELVANIE 1998 SF Giro 2 00:13:15 00:13:15 4. 1 GEMETTO, VALENTINA 1998 SF Giro 2 00:13:32 00:13:32 5. 8 ARNOLDO, LUCIA 2005 PF Giro 2 00:13:52 00:13:52 12.03 Valentina Gemetto mantiene la sua quarta posizione, seguita da Lucia Arnoldo e Micol Majori. 🔗 Leggi su Oasport.it

