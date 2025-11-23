LIVE Atletica Cinque Mulini 2025 in DIRETTA | parte la gara maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Tutto pronto per la gara maschile. 12.25 Inizia la preparazione della gara maschile. 12.20 Intanto la premiazione del podio femminile. 12.17 Ecco la lista dei partecipanti della gara senior maschile: 1 AOUANI, ILIASS M SM G.S. FIAMME AZZURRE 2 ARESE, PIETRO M SM G.A. FIAMME GIALLE 3 CRIPPA, NEKAGENET M SM C.S. ESERCITO 4 ZOGHLAMI, OSAMA M SM C.S. AERONAUTICA MILITARE 5 AMANUEL, SAYMON TESFAGIORGIS M JM ERITREA 6 KIPRUTO, MATTHEW KIPKOECH M PM KENYA 7 BIZOZA, THERENCE M PM BURUNDI 8 NIMUBONA, YVES M SM RWANDA 9 KASAYE, ADEHENA M PM ETHIOPIA 10 ALFIERI, LUCA M SM ATLETICA CASONE NOCETO 12 BOUIH, YASSIN M SM G. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Cinque Mulini 2025 in DIRETTA: parte la gara maschile!

