LIVE Alle 15 Cremonese-Roma le ufficiali | Nicola conferma Vardy Gasp con Baldanzi per Ferguson

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prove di fuga per i giallorossi che, con un successo, guiderebbero da soli la classifica in attesa del derby di Milano. I padroni di casa, invece, vogliono interrompere la serie di due ko consecutivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 15 cremonese roma le ufficiali nicola conferma vardy gasp con baldanzi per ferguson

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Cremonese-Roma, le ufficiali: Nicola conferma Vardy, Gasp con Baldanzi per Ferguson

Approfondisci con queste news

live 15 cremonese romaCremonese-Roma LIVE - I giallorossi di Gian Piero Gasperini vogliono continuare a sognare e mantenere il primo posto in classifica. calciomercato.com scrive

live 15 cremonese romaCremonese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE - Allo Zini la gara tra gli uomini di Nicola e Gasperini, valida per la dodicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it

live 15 cremonese roma?? LIVE Cremonese-Roma: Baldanzi guida l’attacco di Gasperini, le scelte in difesa - Roma: Baldanzi guida l’attacco di Gasperini, le scelte in difesa proviene da Roma news. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live 15 Cremonese Roma