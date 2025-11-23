Liti condominiali per rumori molesti dal cane che abbaia alla musica a tutto volume L’avvocato | ecco come difendersi
Roma, 23 novembre 2025 – Liti tra condomini: ma quanto contano i famosi ‘rumori molesti’? E soprattutto: come ci si difende? Paolo Gatto, avvocato e presidente di Alac Genova, l’associazione dei liberi amministratori condominiali, premette: “Molte lamentele e liti ma poche cause legali. In 35 anni di attività ne avrò vista una”. 1. Rumori molesti, quando vale la pena fare la causa?. Ma c’è un motivo molto preciso se non s’intraprende quella strada onerosa da molti punti di vista, questione di tempo e di soldi, prima di tutto. Chiarisce il presidente-avvocato: “Vediamo querele e denunce per rumori molesti e per disturbo della quiete pubblica”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
