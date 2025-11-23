Lite al bar degenera due fratelli si prendono a calci e pugni | uno è gravissimo

Una notizia terribile arriva oggi dalla provincia di Bergamo, dove una violenta rissa familiare ha scosso Pontida nelle ore notturne tra sabato e domenica, degenerando tra le vie adiacenti a un bar del paese. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, che tornando alla propria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

