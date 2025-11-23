L’Italia vince la terza Coppa Davis consecutiva | è nella storia! Vittoria firmata Berrettini Cobolli | ecco che squadre tifano in Serie A

Calcionews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia da leggenda: terza Coppa Davis consecutiva! Il trionfo porta la firma di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. E la Serie A. L’Italia del tennis scrive una nuova pagina di storia: la Coppa Davis resta azzurra. La squadra guidata da Filippo Volandri, priva di due protagonisti come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ha superato la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

l8217italia vince la terza coppa davis consecutiva 232 nella storia vittoria firmata berrettini cobolli ecco che squadre tifano in serie a

© Calcionews24.com - L’Italia vince la terza Coppa Davis consecutiva: è nella storia! Vittoria firmata Berrettini Cobolli: ecco che squadre tifano in Serie A

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217italia vince terza coppaL'Italia vince la Coppa Davis, è la terza consecutiva. Successo per 2-0 sulla Spagna grazie a Berrettini e Cobolli - 0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ... Segnala ilsecoloxix.it

L’Italia vince la terza Coppa Davis consecutiva - L’Italia ha vinto la terza Coppa David in tre anni consecutivi, la quarta nella sua storia battendo la Spagna con Berrettini e Cobolli in due incontri tirati ed emozionanti. Da sassuolonotizie.it

l8217italia vince terza coppaL’Italia vince la Coppa Davis: è la terza consecutiva - 0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ... Come scrive corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Vince Terza Coppa