L’Italia vince la Coppa Davis Quale squadra tifano i campioni del mondo? Non mancano le sorprese

L’Italia è andata a vincere la terza Coppa Davis consecutiva. Ma i tennisti protagonisti a Bologna sono grandi tifosi e non mancano le sorprese La terza Coppa Davis dell’Italia è sicuramente storica. Gli azzurri sono riusciti a superare in finale la Spagna con il punteggio di 2-0. Dopo aver superato l’Austria e il Belgio senza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - L’Italia vince la Coppa Davis. Quale squadra tifano i campioni del mondo? Non mancano le sorprese

Scopri altri approfondimenti

2023 2024 2025 Signore e signori, oggi abbiamo scritto l’ennesima pagina di storia del tennis del nostro paese. Per la terza volta consecutiva l’Italia vince la Coppa Davis. Grazie alle prove fenomenali di Berrettini e Cobolli contro la Spagna, siamo anc - facebook.com Vai su Facebook

Per il terzo anno di fila, l’Italia vince la Coppa Davis! ORGOGLIO AZZURRO Vai su X

L'Italia vince la Coppa Davis, è la terza consecutiva. Successo per 2-0 sulla Spagna grazie a Berrettini e Cobolli - 0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ... Si legge su ilsecoloxix.it

L'Italia vince ancora la Coppa Davis, decisivi i due romani Berrettini e Cobolli - Ad alzare per il terzo anno consecutivo l'insalatiera d'argento sono gli azzurri guidati da Volandri. Secondo rainews.it

L'Italia vince la Coppa Davis: è la terza volta consecutiva - Per la squadra di Volandri è la terza Davis consecutiva, nessuna squadra ci era mai riuscita dal 1971 quando l'impresa l'avevano fatta gli Stati Uniti. Scrive laziopress.it