LItalia vince la Coppa Davis per la terza volta cosecutiva!
Impresa storica dello Sport italiano, la Nazionale di Volandri vince per la terza volta di fila -la quarta in totale- la Coppa Davis: battuta la Spagna grazie al successo nei due singolari di Berrettini e Cobolli. Per il terzo anno consecutivo l’Italia di capitan Volandri si aggiudica la Coppa Davis. Nella suggestiva cornice della ‘SuperTennis Arena’ di Bologna, gli Azzurri Campioni del Mondo in carica sfidano la Spagna guidata da David Ferrer. Berrettini e compagni sognano il terzo trionfo di fila dopo quelli del 2023 contro l’ Australia e dello scorso anno con l’ Olanda. Gli spagnoli, trascinati da Munar e Carreno-Busta, sperano in un successo che manca dal 2019. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
L’Italia vince la #CoppaDavis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a #Bologna, batte 3-0 la #Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. #Tg1 - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia vince la Coppa Davis, la terza consecutiva, sconfitta la Spagna 2-0 con Berrettini e Cobolli - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Segnala ilmessaggero.it
L'Italia vince la Coppa Davis 2025: Spagna battuta 2-0 - L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2- Si legge su sport.sky.it
Coppa Davis, Italia vince per terzo anno di fila: Berrettini e Cobolli battono Spagna 2-0 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Davis, Italia vince per terzo anno di fila: Berrettini e Cobolli battono Spagna 2- Come scrive tg24.sky.it