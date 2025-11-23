LItalia vince la Coppa Davis per la terza volta cosecutiva!

Impresa storica dello Sport italiano, la Nazionale di Volandri vince per la terza volta di fila -la quarta in totale- la Coppa Davis: battuta la Spagna grazie al successo nei due singolari di Berrettini  e Cobolli. Per il terzo anno consecutivo l’Italia di capitan Volandri si aggiudica la Coppa Davis. Nella suggestiva cornice della ‘SuperTennis Arena’ di Bologna, gli Azzurri Campioni del Mondo in carica   sfidano la  Spagna  guidata da David Ferrer. Berrettini e compagni sognano il terzo trionfo di fila dopo quelli del 2023 contro l’ Australia  e dello scorso anno con l’ Olanda. Gli  spagnoli, trascinati da  Munar e Carreno-Busta, sperano in un  successo  che manca dal 2019. 🔗 Leggi su Parlami.eu

