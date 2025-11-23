L' Italia vince la Coppa Davis È la terza volta consecutiva
AGI - L'Italia vince la Coppa Davis 2025, la terza consecutiva. Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2-0. Dopo l'1-0 realizzato da Matteo Berrettini dopo il primo incontro, è stato Flavio Cobolli a completare l'opera battendo lo spagnolo Jaume Munar in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (5), 7-5 dopo 2h56' di gioco. È la quarta Insalatiera nella storia per l'Italia dopo quella del 1976 e le ultime tre. L'Italia diventa così la prima nazione a trionfare per tre anni di fila dal 1971, dopo l'eliminazione del Challenge Round, ovvero la regola per cui i campioni in carica giocavano solo la finale l'anno successivo. 🔗 Leggi su Agi.it
