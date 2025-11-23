L’Italia trionfa alla Coppa Davis Il duo delle meraviglie Berrettini-Cobolli rompe i sogni dei rivali spagnoli

L’Italia vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 3-0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si impone in rimonta 2-1 su Jaume Munar (1-6, 7-6, 7-5). Berrettini batte lo spagnolo Carreño Busta. È un pomeriggio “azzurro” al Bologna Arena, dove Matteo Berrettini regala all’Italia il primo punto della finale di Coppa Davis 2025 contro la Spagna, superando Pablo Carreño Busta con il punteggio di 6-3; 6-4. Poi è stato il turno di Flavio Cobolli contro Jaume Munar. «Sono super felice, emozionato da questo pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

