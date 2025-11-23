L’Italia ha vinto la Coppa Davis Tennis | terza volta consecutiva

Noinotizie.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo L’Italia ha vinto la Coppa Davis Tennis: terza volta consecutiva proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

l8217italia ha vinto la coppa davis tennis terza volta consecutiva

© Noinotizie.it - L’Italia ha vinto la Coppa Davis Tennis: terza volta consecutiva

Leggi anche questi approfondimenti

l8217italia ha vinto coppaCoppa Davis finale, la diretta Italia-Spagna 1-0. Cobolli-Munar 1-6; 7-6 (7-5); 6-5: break per Flavio, ora serve per il match - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Secondo ilmessaggero.it

l8217italia ha vinto coppaQuante volte l’Italia ha vinto la Coppa Davis: l’albo d’oro dei vincitori e chi ne ha vinte di più - L’Italia giocherà la finale di Coppa Davis anche nel 2025 e proverà a vincere per la quarta volta. Si legge su fanpage.it

Musetti, Jose Perlas entra nello staff: chi è il coach spagnolo (che ha vinto due volte la Coppa Davis) - Nuovo ingresso importante nel team di Lorenzo Musetti: lo spagnolo Jose Perlas affiancherà Simone Tartarini a partire da dicembre, in vista della stagione 2026. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Ha Vinto Coppa