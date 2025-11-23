L’Italia ha vinto la Coppa Davis Tennis | terza volta consecutiva

"Avevo vinto nel 1978 il titolo Nba con Washington, poi a Detroit non era andata bene, finii a fare partitelle nel mio playground. Arriva Valerio Bianchini, mi dice che vuole parlarmi di Italia. Io che non ero mai stato fuori dagli Usa. Lo invito a casa, mia moglie gli - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Davis finale, la diretta Italia-Spagna 1-0. Cobolli-Munar 1-6; 7-6 (7-5); 6-5: break per Flavio, ora serve per il match - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Secondo ilmessaggero.it

Quante volte l’Italia ha vinto la Coppa Davis: l’albo d’oro dei vincitori e chi ne ha vinte di più - L’Italia giocherà la finale di Coppa Davis anche nel 2025 e proverà a vincere per la quarta volta. Si legge su fanpage.it

Musetti, Jose Perlas entra nello staff: chi è il coach spagnolo (che ha vinto due volte la Coppa Davis) - Nuovo ingresso importante nel team di Lorenzo Musetti: lo spagnolo Jose Perlas affiancherà Simone Tartarini a partire da dicembre, in vista della stagione 2026. Da ilmessaggero.it