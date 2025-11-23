L' Italia fa la storia | vince la terza Coppa Davis consecutiva con Berrettini e Cobolli | Il trofeo si rompe | Flavio | Tennis mi fa sentire libero

Berrettini batte Carreno in due set poi Cobolli vince la battaglia con Munar. Festa grande a Bologna.

