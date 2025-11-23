L' Italia fa la storia | vince la terza Coppa Davis consecutiva Battuta la Spagna con Berrettini e Cobolli | Live 1-6 7-6 7-5

Xml2.corriere.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berrettini batte  Carreno in due set poi Cobolli vince la battaglia con Munar. Festa grande a Bologna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l italia fa la storia vince la terza coppa davis consecutiva battuta la spagna con berrettini e cobolli 160live 1 6 7 6 7 5

© Xml2.corriere.it - L'Italia fa la storia: vince la terza Coppa Davis consecutiva. Battuta la Spagna, con Berrettini e Cobolli | Live 1-6, 7-6, 7-5

Contenuti che potrebbero interessarti

italia fa storia vinceItalia vince Coppa Davis, Musetti esulta: "Avete fatto la storia" - Il tennista azzurro, che ha deciso di rinunciare alla chiamata di capitan Volandri dopo le Atp Finals, ha seguito la finale di oggi, ... Lo riporta adnkronos.com

italia fa storia vinceL'Italia vince la Coppa Davis. È la terza volta consecutiva - Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2- msn.com scrive

italia fa storia vinceL'Italia vince la Coppa Davis 2025: Spagna battuta 2-0 - L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2- Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Fa Storia Vince