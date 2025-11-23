L' Italia fa la storia | vince la terza Coppa Davis consecutiva Battuta la Spagna con Berrettini e Cobolli | Live 1-6 7-6 7-5

Berrettini batte Carreno in due set poi Cobolli vince la battaglia con Munar. Festa grande a Bologna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Italia fa la storia: vince la terza Coppa Davis consecutiva. Battuta la Spagna, con Berrettini e Cobolli | Live 1-6, 7-6, 7-5

Contenuti che potrebbero interessarti

# ***FINALISSIMA DI CUORE: ITALIA-SPAGNA PER RIPRENDERCI LA STORIA*** *Oggi leggendo il Corriere dello Sport, a firma di Lorenzo Ercoli, che dice che Italia e Spagna si sfidano a Bologna in una finale costruita sulla forza del gruppo, sulle emozioni - facebook.com Vai su Facebook

Italia vince Coppa Davis, Musetti esulta: "Avete fatto la storia" - Il tennista azzurro, che ha deciso di rinunciare alla chiamata di capitan Volandri dopo le Atp Finals, ha seguito la finale di oggi, ... Lo riporta adnkronos.com

L'Italia vince la Coppa Davis. È la terza volta consecutiva - Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2- msn.com scrive

L'Italia vince la Coppa Davis 2025: Spagna battuta 2-0 - L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2- Riporta sport.sky.it