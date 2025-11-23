L' Italia fa la storia | vince la 3° Coppa Davis consecutiva battuta la Spagna con un  super Cobolli| Live 1-6 7-6 7-5

Xml2.corriere.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berrettini batte  Carreno in due set poi Cobolli vince la battaglia con Munar. Festa grande a Bologna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l italia fa la storia vince la 3176 coppa davis consecutiva battuta la spagna con un160 super cobolli160live 1 6 7 6 7 5

© Xml2.corriere.it - L'Italia fa la storia: vince la 3° Coppa Davis consecutiva, battuta la Spagna con un  super Cobolli| Live 1-6, 7-6, 7-5

Altre letture consigliate

italia fa storia vinceCoppa Davis, Italia da urlo e terza vittoria consecutiva. Spagna battuta in finale - Nella finale disputata a Bologna, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2- iltempo.it scrive

italia fa storia vinceL'Italia vince la Coppa Davis 2025: Spagna battuta 2-0 - L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battendo la Spagna 2- Scrive sport.sky.it

italia fa storia vinceItalia leggendaria in Coppa Davis! Trionfo sulla Spagna in finale, Cobolli e Berrettini immensi - L'Italia batte la Spagna grazie alla vittoria di Berrettini e all'eccezionale rimonta di Cobolli e vince la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Fa Storia Vince