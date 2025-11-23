L’Italia fa la storia anche senza Sinner Per tre volte di fila trionfo in Coppa Davis
Jannik, criticato per il forfait, aveva detto: «Possiamo vincere» E infatti. Berrettini e Cobolli straordinari, Spagna messa sotto. 🔗 Leggi su Laverita.info
