L’Italia conquista la Coppa Davis Sinner | Complimenti per questa vittoria incredibile

«Complimenti per questa vittoria incredibile». Immancabile il commento di Jannik Sinner per la vittoria della terza Coppa Davis consecutiva per l’Italia con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Esulta anche l’altro grande assente, il collega Lorenzo Musetti, che che posta sempre sui social un video con il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: «Che bravi, avete fatto la storiaaaa». Poche settimane fa in un’intervista a Sky, prima delle ATP Finals, Jannik aveva sottolineato una cosa: «La cosa che a me personalmente non mi piace è che abbiamo una squadra incredibile anche senza di me e nessuno parla di questo, perché noi dobbiamo rinunciare a uno che è 26 al mondo, che in questo momento è Darderi, e ci possiamo permettere che uno 26 al mondo non venga convocato in Coppa Davis». 🔗 Leggi su Open.online