L’Italia conquista la Coppa Davis Sinner | Complimenti per questa vittoria incredibile
«Complimenti per questa vittoria incredibile». Immancabile il commento di Jannik Sinner per la vittoria della terza Coppa Davis consecutiva per l’Italia con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Esulta anche l’altro grande assente, il collega Lorenzo Musetti, che che posta sempre sui social un video con il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: «Che bravi, avete fatto la storiaaaa». Poche settimane fa in un’intervista a Sky, prima delle ATP Finals, Jannik aveva sottolineato una cosa: «La cosa che a me personalmente non mi piace è che abbiamo una squadra incredibile anche senza di me e nessuno parla di questo, perché noi dobbiamo rinunciare a uno che è 26 al mondo, che in questo momento è Darderi, e ci possiamo permettere che uno 26 al mondo non venga convocato in Coppa Davis». 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
SUPER COBOLLI! L'Italia conquista la sua quarta Coppa Davis, la terza consecutiva! Congratulazioni a tutta la squadra: siamo orgogliosi di te, Flavio ? #ASRoma Vai su X
Un tris storico! L’Italia difende il titolo e conquista la sua terza #CoppaDavis consecutiva battendo 2-0 la Spagna a Bologna. È la prima insalatiera vinta davanti al pubblico di casa! Scopri di più qui https://bit.ly/4abTLnn #DavisCup FITP Tennis - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis, l'Italia conquista la terza vittoria consecutiva grazie a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: «Campioni del mondo, è un sogno» - La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - Riporta msn.com
Tennis, l'Italia trionfa in Coppa Davis. E la prima nazione a vincere tre titoli consecutivi - Flavio Cobolli sconfigge lo spagnolo Jaume Munar e l'Italia davanti al pubblico amico di Bologna conquista la sua quarta Coppa Davis. Secondo affaritaliani.it
L'Italia vince la Coppa Davis, è la terza consecutiva - 0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ... Lo riporta ansa.it