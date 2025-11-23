L’intreccio spaventa la Juventus | il Barcellona prende Yildiz

Kenan Yildiz è un calciatore molto importante per la Juventus, tuttavia i bianconeri devono fare molta attenzione alle svolte di mercato. Kenan Yildiz è un calciatore di enorme talento. Ancora giovanissimo, è già un titolare inamovibile alla Juventus, che prevede di offrirgli una proposta di contratto con tanto di adeguamento economico. Non è detto che questo sia sufficiente, non soltanto per l’interesse di vari top club europei, ma anche perché il calciatore offensivo turco intende rimanere a Torino soltanto nel caso in cui fiorisca effettivamente un progetto sportivo a medio-lungo termine che possa donare non poche soddisfazioni a lui e ai suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - L’intreccio spaventa la Juventus: il Barcellona prende Yildiz

