L’Intelligenza Artificiale impara da sola a creare nuovi virus | il pericolo è appena iniziato

Quando il Threat Intelligence Group di Google di ha individuato i primi malware capaci di usare l’intelligenza artificiale per riscrivere in tempo reale il proprio codice sorgente, mutando forma come un virus biologico che cambia pelle per ingannare il sistema immunitario, onestamente non mi sono minimamente stupito. Non c’è alcuna buona ragione per meravigliarsi se i criminali sfruttano le potenzialità dell’IA per sviluppare il proprio business, in fondo sono un’azienda come tante. Tuttavia questo piccolo evento tecnico apre le porte a una riflessione. Se il “male” impara a programmarsi da solo, vuol dire che l’intelligenza – artificiale o meno – è ormai diventata un’arma a doppio taglio così affilata da non poter essere disinnescata senza smussarla. 🔗 Leggi su Panorama.it

