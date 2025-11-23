L’Intelligenza Artificiale impara da sola a creare nuovi virus | il pericolo è appena iniziato
Quando il Threat Intelligence Group di Google di ha individuato i primi malware capaci di usare l’intelligenza artificiale per riscrivere in tempo reale il proprio codice sorgente, mutando forma come un virus biologico che cambia pelle per ingannare il sistema immunitario, onestamente non mi sono minimamente stupito. Non c’è alcuna buona ragione per meravigliarsi se i criminali sfruttano le potenzialità dell’IA per sviluppare il proprio business, in fondo sono un’azienda come tante. Tuttavia questo piccolo evento tecnico apre le porte a una riflessione. Se il “male” impara a programmarsi da solo, vuol dire che l’intelligenza – artificiale o meno – è ormai diventata un’arma a doppio taglio così affilata da non poter essere disinnescata senza smussarla. 🔗 Leggi su Panorama.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’impiego dell’intelligenza artificiale per la sicurezza e il controllo si fa strada anche negli Stati Uniti e in Europa. Ce ne parla Federico Guerrini su #SkyInsider Vai su Facebook
Mentre si continua a parlare di rischio bolla per l'Intelligenza artificiale, richiamando alla memoria quella delle dotcom in cui furono in parecchi a rimetterci le penne, Jeff Bezos, non esattamente uno qualsiasi, investe sei miliardi in una nuova start-up per l'intell Vai su X