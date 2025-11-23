Linea verde 23 novembre scopri le montagne della majella in abruzzo
Una nuova puntata di Linea Verde è stata trasmessa da Rai 1 domenica 23 novembre, alle ore 21:25. La trasmissione propone un affascinante viaggio attraverso le meraviglie naturali e le tradizioni dell’ Abruzzo, con particolare attenzione alla regione della Majella. La presenza di un trio di conduttori esperti ha permesso di esplorare il patrimonio culturale, ambientale e enogastronomico di questa zona. la regione della majella al centro di linea verde. Il team di Linea Verde del 23 novembre ha condotto gli spettatori attraverso un itinerario dedicato alle montagne dell’ Abruzzo, focalizzandosi sulla Majella, considerata la “montagna madre” della regione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
