Linea verde 23 novembre scopri le montagne della majella in abruzzo

Jumptheshark.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova puntata di Linea Verde è stata trasmessa da Rai 1 domenica 23 novembre, alle ore 21:25. La trasmissione propone un affascinante viaggio attraverso le meraviglie naturali e le tradizioni dell’ Abruzzo, con particolare attenzione alla regione della Majella. La presenza di un trio di conduttori esperti ha permesso di esplorare il patrimonio culturale, ambientale e enogastronomico di questa zona. la regione della majella al centro di linea verde. Il team di Linea Verde del 23 novembre ha condotto gli spettatori attraverso un itinerario dedicato alle montagne dell’ Abruzzo, focalizzandosi sulla Majella, considerata la “montagna madre” della regione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

linea verde 23 novembre scopri le montagne della majella in abruzzo

© Jumptheshark.it - Linea verde 23 novembre scopri le montagne della majella in abruzzo

Contenuti che potrebbero interessarti

Linea Verde, domenica 23 novembre: viaggio sulla Majella su Rai 1 - Linea Verde torna il 23 novembre su Rai 1: storie, tradizioni e natura della Majella con Calabrese, Gallo e Granbassi. Da lifestyleblog.it

linea verde 23 novembreLinea Verde Italia a Ragusa sabato 22 novembre su Rai 1 - Monica Caradonna e Tinto tra barocco, Montalbano e sostenibilità. Da lifestyleblog.it

linea verde 23 novembreLinea Verde Italia dedica una puntata ai luoghi di Montalbano - Sabato 22 novembre su Rai 1 Linea Verde Italia racconta Scicli, Modica e Ragusa. Da ragusah24.it

Cerca Video su questo argomento: Linea Verde 23 Novembre