Line of duty | il capolavoro britannico di crime sottovalutato con il 96% di recensioni positive

il fenomeno televisivo britannico Line of Duty: una serie poliziesca tra critica e aspettative. Per gli appassionati di drammi criminali, la serie Line of Duty rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama televisivo. Nonostante sia molto amata nel Regno Unito, questa fiction resta ancora poco conosciuta a livello internazionale rispetto a titoli come Sherlock o Fleabag. La sua importanza risiede in una narrazione serrata e in un’interpretazione di alto livello che si differenzia per originalità rispetto alle consuete produzioni di stampo poliziesco. una panoramica sulla serie e il suo significato nel panorama dei police procedural. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

