Limatola Cairella Lega | Marotta contro Salvini nel giorno del voto FdI chiarisca se il consigliere ha cambiato partito

"È imbarazzante il comportamento di Massimo Marotta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Limatola e membro della Segreteria provinciale del partito. Nel giorno del voto pubblica un video dal tono sarcastico nei confronti del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Un comportamento irrispettoso, fuori luogo e politicamente incomprensibile. Ricordiamo che Fratelli d'Italia è il partito della Premier Giorgia Meloni e del candidato Presidente del centrodestra, Edmondo Cirielli. Forse ci è sfuggito che Marotta ha cambiato partito, magari aderendo al Movimento 5 Stelle, visti i toni e i colori della grafica.

