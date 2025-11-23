Ligorna corsaro batte la Cairese ed è secondo
Vittoria importante per il Ligorna, che supera la Cairese per 1-0 a Cairo Montenotte grazie al colpo di testa di Pastore nel primo tempo e a una prestazione solida, impreziosita dagli interventi decisivi di Rodriguez. Tre punti preziosi per la squadra di Mister Pastorino, che continua a mantenere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ligorna corsaro, batte la Cairese ed è secondo - 0, i genovesi sono secondi in classifica nel girone A di Serie D ... Da genovatoday.it