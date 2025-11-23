Libano Netanyahu | Abbiamo eliminato il capo di stato maggiore di Hezbollah

Lapresse.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l’esercito del suo Paese ha colpito la capitale del Libano per la prima volta da giugno, affermando che ha ucciso il capo di stato maggiore di Hezbollah Haytham Tabtabai. Il raid nella periferia meridionale di Beirut ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 25, ha detto il Ministero della Sanità libanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

libano netanyahu abbiamo eliminato il capo di stato maggiore di hezbollah

© Lapresse.it - Libano, Netanyahu: "Abbiamo eliminato il capo di stato maggiore di Hezbollah"

Leggi anche questi approfondimenti

Libano, Netanyahu: "Abbiamo eliminato il capo di stato maggiore di Hezbollah" - (LaPresse) Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l'esercito del suo Paese ha colpito la capitale del Libano per ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

libano netanyahu abbiamo eliminatoLibano, eliminato il numero 2 di Hezbollah. Un raid di Israele su Beirut fa fuori Tabatabai - In un attacco aereo mirato alla periferia meridionale di Beirut, l’esercito israeliano ha ucciso il capo di stato maggiore de facto di ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Libano Netanyahu Abbiamo Eliminato