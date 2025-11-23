Libano Netanyahu | Abbiamo eliminato il capo di stato maggiore di Hezbollah
Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l’esercito del suo Paese ha colpito la capitale del Libano per la prima volta da giugno, affermando che ha ucciso il capo di stato maggiore di Hezbollah Haytham Tabtabai. Il raid nella periferia meridionale di Beirut ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 25, ha detto il Ministero della Sanità libanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
